HABER

Su tartışması kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 18:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tarla sulaması yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Düzova kırsal mahallesinde iddiaya göre, tarla sulaması yüzünden iki kardeş arasında tartışma yaşandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tarla sulaması yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Düzova kırsal mahallesinde iddiaya göre, tarla sulaması yüzünden iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Sabri K. (55) otomobilinde bulundurduğu av tüfeği ile ağabeyi İsmail K.’yi (65) karın kısmına ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan İsmail K., olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada tedavi altına alınan İsmail K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Sabri K.’nın yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çığlık sesi duydu, süt sağan oğlunu hareketsiz yatarken buldu

Çığlık sesi duydu, süt sağan oğlunu hareketsiz yatarken buldu

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Sigara hırsızları kamerada

Sigara hırsızları kamerada

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.