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Su var mı, diye baktığı kuyuya düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, iş makinesiyle kazılan yaklaşık 5 metrelik kuyuya, dibinde su olup, olmadığına bakarken düşen Mustafa Hanbelli, yaşamını yitirdi.

Su var mı, diye baktığı kuyuya düşüp öldü

Ali Rıza ETCİ/SARIVELİLER (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, iş makinesiyle kazılan yaklaşık 5 metrelik kuyuya, dibinde su olup, olmadığına bakarken düşen Mustafa Hanbelli, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Barcın Yaylası'nda Hasan Ali Doğan'a ait tarlada meydana geldi. Hasan Ali Doğan, tarlasını sulamak için iş makinesiyle kuyu kazdırmaya başladı. Bu sırada arkadaşı Mustafa Hanbelli, Doğan'ın yanına geldi. Derinlik yaklaşık 5 metreye ulaştığında Hanbelli, kuyunun dibinde su olup, olmadığına bakmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Hanbelli, kuyuya düştü. Arkadaşları tarafından kuyudan ağır yaralı çıkarılan Hanbelli için sağlık ekibine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen Mustafa Hanbelli, yaşamını yitirdi. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Gercebahşiş Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Hanbeli'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Su var mı, diye baktığı kuyuya düşüp öldüSu var mı, diye baktığı kuyuya düşüp öldü

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