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Şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, son 1 ay içerisinde birçok farklı olaylardan aranan 42 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, cinayet, hırsızlık, adam yaralama, fuhuş, uyuşturucu, FETÖ/PDY gibi birçok olaydan dolayı aranan şahısların yakalanmasına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince çalışma başlatıldı.

Adıyaman’da, son 1 ay içerisinde birçok farklı olaylardan aranan 42 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, cinayet, hırsızlık, adam yaralama, fuhuş, uyuşturucu, FETÖ/PDY gibi birçok olaydan dolayı aranan şahısların yakalanmasına yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şubat ayı içerisinde aranması olan 42 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 42 şahıstan 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğü ise belirtildi.

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