HABER

Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 09:41 | Son Güncelleme

Adana'da hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak, tehdit, basit yaralama gibi 8 ayrı suçtan 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası alan firari hükümlü Adana kebabı yerken yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aralarında Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye illerinde "gece kıyafet değiştirerek hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, tehdit, basit yaralama" gibi 8 suçtan toplam 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Kaplan Gezici'nin (45) Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polis, firari hükümlünün, Adana kebabı yemek için mahallede bir kebapçıya gittiğini belirleyince operasyon düzenledi. Kebap yiyen Gezici, polisi fark edince kaçmak istedi. Polis, firari hükümlüyü kısa süren kovalamanın ardından yakaladı.

Müzeyyen Telli'nin katil zanlısı tam bir suç makinesi çıktı

Emniyet'e getirilen hükümlünün, "Beni nasıl yakaladınız, ilk kez saklandığım yerden çıkıp çok sevdiğim Adana kebabını yiyecektim" dediği öğrenildi.

Suç makinesi yakalandı

Hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık suç makinesi adana kebabı

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Keşke paket isteseymiş eve yazık olmuş kebapıda yiyemedi
yazık be adamın içinde kalmış . Yeseydi de öyle alsaydınız adamı kaçıyordu sanki :) !?
hakkaten Oyle bi halde yakalanmış :-)
Ülkemizde yılda kaç kişi cezaevinden kaçıyor.Çoğunu bilmiyoruz.Yakalanınca haber oluyor.Diğerlerini saklıyorlar.
ya haber başlığına bak, kardeşim. Ben de adamı kebap yapıp yedi sandım :)
Diğer Haberler
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

50 milyon kişinin bilgilerini çalmışlardı! Ankara'da yakalandılar

50 milyon kişinin bilgilerini çalmışlardı! Ankara'da yakalandılar

Hırsızlıkla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor kendini böyle savundu

Hırsızlıkla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor kendini böyle savundu

Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

Anne ile oğlunun feci ölümü! Komşular sokağa çıktığında...

Anne ile oğlunun feci ölümü! Komşular sokağa çıktığında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.