Suç makinesi hükümlü, yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 47 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Halil Aksoy (31), kovalamaca sonucu yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mala zarar verme, tehdit, yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, suç örgütlerini kullanarak tehdit etme, suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından 47 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Halil Aksoy'u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, zanlının adresini tespit edip bulunduğu binanın önünde 3 saat bekledi. Apartmandan çıktığı sırada polisleri fark eden Aksoy kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
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