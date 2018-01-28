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Suç makinesi kimlik kontrolünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 21:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Burhan CEYHAN / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, hakkında 43 ayrı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan M.K. jandarmanın kimlik kontrolünde yakalandı.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Yol kontrolu yapan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri'ne kimliğinin üzerinde olmadığını söyleyen M.K. jandarmaya yanlış kimlik bilgisi vermek istedi. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri M.K.'nin üzerini araması sonucu 3 gram esrar buldu. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki parmak izi kontrolünün ardından silahlı yağma ve gasp, silahla yaralama, çocuk kaçırma, uyuşturucu madde imal ve kullanmak suçları başta olmak üzere toplam 43 ayrı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca M.K.'nin geçen Nisan ayında Söke Açık Cezaevi'nden firar ettiği de öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlıya sahte kimlik bilgisi vermek suçundan 124 TL idari para cezası kesildi. M.K.'nin karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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