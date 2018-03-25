Suç makinesi polisten kaçamadı

Adana’da hırsızlık, yağma, uyuşturucu kullanmak gibi 13 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’ta işlediği hırsızlık, yağma ve uyuşturucu kullanmak başta olmak üzere 13 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Mehmet Y.’nin Ali Hoca Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Polis, belirlenen adrese baskın düzenledi. Polis geldiğini fark eden hükümlü bahçeye kaçarak saklandı. Polis kısa süren bir aramanın ardından hükümlüyü bahçede saklandığı otların arasında yakaladı.

Emniyete getirilen hükümlü burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.