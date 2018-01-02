Suç makinesi uyuşturucu alırken yakalandı

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yağma, çok sayıda suçtan aranan, silahla yaralama suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. (31), uyuşturucu satın alırken yakalandı.
Derince'de polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, bir otomobile operasyon düzenledi. Araçtaki, üzerinde satışa hazır halde 2 fişek esrar bulunan E.Ö. ile C.A. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve tabancayla yakalanan U.A. gözaltına alındı. Uyuşturucu satın almak için araca bindiği tespit edilen U.A. hakkında yağma, silahla yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma suçlarından 17 ayrı yakalama kararı, yağma ve kasten adam yaralama suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. U.A ve E.Ö emniyetteki ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Operasyon sırasında kaçan, Dilovası ilçesinde durdurulan araçta bulunan E.A. K.Ş ve M.B. de uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
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