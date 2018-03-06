Suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşanıyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğü artmasıyla suç oranlarında büyük düşüş yaşandığını belirtileri.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nca suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın arttırılması ve kamu vicdanının rahatlanılması amaçlanmaktadır. Asayiş Politikaların uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğü artması sağlanmıştır. 81 İl Emniyet Müdürlüklerince okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda şüpheli şahıslar kontrol edilerek aranın şahısların yakalanması, ayrıca çalıntı araçlar ve motor bisikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı ’Güven Huzur Uygulamaları’ yapılmıştır. Suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla, uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kurulmuştur. 2018 yılı ilk iki ay içerisinde mal varlığına karşı yoğun olarak meydana gelen olaylarda; yankesicilik olayında yüzde 27,4, iş yerinden hırsızlık olayında yüzde 27,2, oto hırsızlığı olayında yüzde 24,9, İkametten hırsızlık olayında yüzde 18,7, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayında yüzde 16,6, yağma (Gasp) olayında yüzde 13,8, kapkaç olayında yüzde 13,6, otodan hırsızlık olayında yüzde 13,3, dolandırıcılık olayında yüzde 0,9 oranında düşüş meydana gelmiştir. Bu olaylar mal varlığına karşı meydana gelen olayların yüzde 72’sini oluşturmaktadır. Bir önceki yılın ilk iki ayına göre mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında yüzde 18,3 oranında düşüş sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.