HABER

Suç oranlarında belirgin bir düşüş yaşanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:04 | Son Güncelleme

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğü artmasıyla suç oranlarında büyük düşüş yaşandığını belirtileri.Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nca suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın arttırılması ve kamu vicdanının rahatlanılması amaçlanmaktadır.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğü artmasıyla suç oranlarında büyük düşüş yaşandığını belirtileri.
Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nca suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın arttırılması ve kamu vicdanının rahatlanılması amaçlanmaktadır. Asayiş Politikaların uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilip sokakta polisin görünürlüğü artması sağlanmıştır. 81 İl Emniyet Müdürlüklerince okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda şüpheli şahıslar kontrol edilerek aranın şahısların yakalanması, ayrıca çalıntı araçlar ve motor bisikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı ’Güven Huzur Uygulamaları’ yapılmıştır. Suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla, uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kurulmuştur. 2018 yılı ilk iki ay içerisinde mal varlığına karşı yoğun olarak meydana gelen olaylarda; yankesicilik olayında yüzde 27,4, iş yerinden hırsızlık olayında yüzde 27,2, oto hırsızlığı olayında yüzde 24,9, İkametten hırsızlık olayında yüzde 18,7, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayında yüzde 16,6, yağma (Gasp) olayında yüzde 13,8, kapkaç olayında yüzde 13,6, otodan hırsızlık olayında yüzde 13,3, dolandırıcılık olayında yüzde 0,9 oranında düşüş meydana gelmiştir. Bu olaylar mal varlığına karşı meydana gelen olayların yüzde 72’sini oluşturmaktadır. Bir önceki yılın ilk iki ayına göre mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında yüzde 18,3 oranında düşüş sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Feci ölüm! Aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

Feci ölüm! Aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

Bursa’da 2 kilo bonzai ile yakalanan 6 şahıs tutuklandı

Bursa’da 2 kilo bonzai ile yakalanan 6 şahıs tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.