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Suç örgütü lideri Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral’ı 3 Mayıs’ta Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalayarak gözaltına almıştı.

Suç örgütü lideri Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral’ı 3 Mayıs’ta Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Saral, Çağlayan’da bulunan İstanbul adalet Sarayına sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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