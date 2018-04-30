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Suç örgütü lideri Fırat Delibaş gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

ORGANİZE Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve E.Y.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ORGANİZE Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve E.Y. isimli bir adamıyla birlikte Beyoğlu’nda yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 1 Nisan 2017’den beri firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın Beyoğlu’nda bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Polis ekipleri 1 saat önce yaptığı baskında Delibaş ve E.Y. isimli adamıyla gözaltına aldı. Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen Delibaş ve E.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. GEÇEN YIL 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI 2017 yılında Delibaş ve şebekesine yönelik 9 ilde yapılan yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi hakkında, ‘Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak’, ‘Rüşvet’, ‘Yağma’, ‘Tehdit’, ‘Uyuşturucu madde temin ve ticareti yapmak’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Suç uydurma’ ve ‘Adli mercileri yanıltma’ gibi suçlardan işlem yapılarak tutuklanmıştı.

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