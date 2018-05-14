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Suç örgütü lideri Fırat Delibaş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

SUÇ işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan açılan davada firari olarak aranırken geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda yakalanan Fırat Delibaş ve Efraim Yücel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SUÇ işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan açılan davada firari olarak aranırken geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda yakalanan Fırat Delibaş ve Efraim Yücel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan yakalamalı sanıklar Fırat Delibaş, Efraim Yücel ve Rıdvan Kartal'ın savunması avukatları eşliğinde alındı. Polise rüşvet verdikleri, tehdit etmek suretiyle alacak tahsil ettikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıklarına ilişkin iddiaların hiçbirini kabul etmeyen sanık Fırat Delibaş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı soruya ise, "İddianamede belirtilen uyuşturucu ticaretine konu madde miktarı 80 gramdır. 80 gram ile uyuşturucu ticareti yapılmaz. Benim bu suçlamayla herhangi bir alakam yoktur" diye yanıt verdi. Delibaş, adamı olduğunu belirten bazı kişilerin polis kontrollerinde üzerlerinde silah yakalatmasıyla ilgili olarak, bazılarını gittiği kahveden tanıdığını ancak bilgisi olmadığını söyledi. Diğer sanık Efraim Yücel de Fırat Delibaş ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve esnaflık yaptığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

İKİ SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçla ilgili kuvvetli şüpheyi gösteren somut delillerin olması, yakalanması sebebiyle kaçacağı ve saklanacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması gerekçeleriyle Fırat Delibaş ve Efraim Yücel'in, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "Nitelikli yağma" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Sanık Rıdvan Kartal'ın ise üzerine atılı "Kumar oynanması için yer sağlama" ve "Rüşvet verme" suçlarından adli kontrolle denetim sağlanabileceği belirtilerek tutuklanması talebinin reddine karar verildi. Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Duruşma, 13 Temmuz'da görülecek.

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