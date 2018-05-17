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Suç örgütü lideri Volkan Rençber gözaltında (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

SUÇ örgütü lideri Volkan Rençber Kadıköy’de gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SUÇ örgütü lideri Volkan Rençber Kadıköy’de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Volkan Rençber’in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı. Rençber’in Kadıköy Moda’da bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Burada yakalanarak gözaltına alınan Rençber, Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Rençber’in emniyetteki işlemleri devam ediyor. ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEKİ ÇATIŞMANIN ARDINDAN SAHTE PASAPORTLA KAÇMIŞTI Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül’de, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever grubuyla yaşanan silahlı çatışmayla ilgili Rençber’in grubuna yönelik 20 Ocak’ta operasyon yapılmış, 6 kişi tutuklanmıştı. Rençber’in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek’e gittiği uzun süredir orada olduğu için yakalanamamıştı.

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