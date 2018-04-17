HABER

Suç örgütü üyesi 25 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 23:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi 31 şüpheliden 25’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi 31 şüpheliden 25’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince F.İ.’nin elebaşı olduğu organize suç çetesine yönelik 4 Nisan’da Bahçelievler, Bakırköy ve Beşiktaş’ta düzenlenen operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 25’i tutuklandı. Adları ‘yağma’, ‘silahla yaralama’ ve ‘ticari işletmelerin alacak-verecek konularına müdahale etme’ gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen zanlılardan 6’sı hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş kararFirari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar
İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.