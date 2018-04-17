Suç örgütü üyesi 25 kişi tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi 31 şüpheliden 25’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince F.İ.’nin elebaşı olduğu organize suç çetesine yönelik 4 Nisan’da Bahçelievler, Bakırköy ve Beşiktaş’ta düzenlenen operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 25’i tutuklandı. Adları ‘yağma’, ‘silahla yaralama’ ve ‘ticari işletmelerin alacak-verecek konularına müdahale etme’ gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen zanlılardan 6’sı hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
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