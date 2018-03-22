Suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA polisinin, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın adamlarına yönelik 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 31 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Sube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Antalya, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Bursa, Tokat ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, aranan 45 kişiden 31'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın da olduğu belirtildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 13 kartuş, 380 adet fişek, 1 telsiz ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği belirtildi.
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