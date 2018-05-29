Suç örgütüne yapılan operasyonda 16 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında geçen yıl 8 Aralık'ta, Bayraklı ilçesinde cipinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren iş insanı Gökhan Kalıpçı'nın (27) cinayet zanlılarının da bulunduğu 55 kişiden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü elebaşı Serkan K. ile bağlantılı oldukları ve kentte kurşunlama, adam yaralama gibi olaylara karıştıkları belirlenen kişilere yönelik 16 Mayıs'ta operasyon düzenledi. İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da belirlenen adreslere yaklaşık 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında geçen yıl 8 Aralık'ta, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir otelin önünden ciple ayrılmak üzereyken silahla saldırı sonucu yaşamını yitiren Gökhan Kalıpçı'nın zanlılarının da bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 'Suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 16 şüpheli tutuklandı, 37'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli de savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

