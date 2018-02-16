Sudan zehirlenen 2 ÖSO askeri Kilis’e getirildi

Suriye’nin Afrin bölgesinde sudan zehirlendikleri şüphesiyle 2 Özgür Suriye Ordusu askeri tedavi için Kilis’e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Suriye’nin Halep kentini bağlı Afrin ilçe kırsalında operasyon yürüten Özgür Suriye Ordusu’ndan iki asker içtikleri sudan zehirlendi. Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasını getirilen Özgür Suriye Ordusu askerleri, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.