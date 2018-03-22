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Suikasta uğrayan iş adamına veda

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucun hayatını kaybeden Kırıkkaleli iş adamı Ömer Faruk Ilıcan, kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.Kırıkkaleli İş Adamı Ömer Faruk Ilıcan (48), dün sabah saatlerinde Ankara’daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Suikasta uğrayan iş adamına veda

Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucun hayatını kaybeden Kırıkkaleli iş adamı Ömer Faruk Ilıcan, kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Kırıkkaleli İş Adamı Ömer Faruk Ilıcan (48), dün sabah saatlerinde Ankara’daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Ilıcan’ın cenaze namazı Kırıkkale Merkez Nur Camisinde kılındı. Namaz için cami avlusuna getirilen iş adamının tabutunun başından eşi ve kızları uzun süre ayrılamadı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ilıcan, memleketi Keskin ilçesi mezarlığına defnedildi.
Cenazeye AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım katıldı.

Suikasta uğrayan iş adamına veda

Suikasta uğrayan iş adamına veda

Suikasta uğrayan iş adamına veda

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