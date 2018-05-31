Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızına 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan, Boydak Holding'in eski yöneticilerinden Şükrü Boydak'ın FETÖ üyeliğinden tutuksuz yargılanan kızı Elif Bozdağ, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Elif Bozdağ ile avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Bozdağ, beraatini istedi. Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını kaydeden Bozdağ, "Silahlı terör örgütü üyesi değilim. Bu suçu kabul etmiyorum. GESİAD'dan istifa ettim. O tarihlerde GESİAD tamamen yasal bir kuruluştu. Hukuka aykırı olduğunu bilseydim üye olmazdım. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile bağlantım yok. Şükran B.'nin verdiği parayı yatırdım. Evimde bulunan FETÖ'ye ait kitabın nasıl geldiğini, kimin getirdiğini bilmiyorum. Bank Asya hesabımdaki paraları eşim değerlendiriyordu. Örgütün mütevelli toplantılarına da katılmadım. Kurban, bağış, himmet adı altında para istemedim. 'ByLock' kullanıcısı değilim. Örgütle irtibatım yok. Kanlı darbe girişimini kınıyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Şükrü Boydak'ın kızı tutuksuz sanık Elif Bozdağ'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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