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Sulama birliğine kızan çiftçi kamyonetiyle kaymakamlık binasına daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Karaman’da Sulama Birliğine kızdığı ileri sürülen çiftçi, kamyonetiyle kaymakamlık binasına daldı.Olay, öğle saatlerinde Ayrancı ilçesinde meydana geldi.

Karaman’da Sulama Birliğine kızdığı ileri sürülen çiftçi, kamyonetiyle kaymakamlık binasına daldı.
Olay, öğle saatlerinde Ayrancı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sulama Birliğine kızan 35 yaşındaki Veysel E., kullandığı 70 EA 802 plakalı kamyonetle Sulama Birliği’nin de içinde bulunduğu Kaymakamlık hizmet binasına daldı. Kaymakamlık binasının giriş kapısındaki cam ve çerçevelerin kırıldığı olayda, kısa süreli panik yaşandı. Görevli polisler tarafından yakalanan araç sürücüsü Veysel E. gözaltına alındı.
Veysel E.’nin olayı, ilçe kaymakamlık hizmet binasında bulunan Sulama Birliğine aralarında geçen bir olay nedeniyle kızdığından gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şahıs ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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