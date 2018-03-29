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Sulama borusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, tarlalardan sulama borularını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Sulama borusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, tarlalardan sulama borularını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, adli kontrolle serbest bırakılırken, tarlada branda altında saklanırken, yakalanan Muzaffer K. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 27 Mart Salı günü merkeze bağlı Çiğdemli köyünde meydana geldi. Köyde yaşayanlar, çevrede 33 KOF 85 plakalı otomobille sürekli dolaşıldığını fark edip, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma timleri, 33 KOF 85 plakalı otomobili kullanan Şenol D.'yi köy yakınlarında durdurdu. Ekipler, Şenol D.'nin şüpheli tavırları ve aracın bagaj kısmında bulunan alüminyum sulama boruları üzerine arazide arama yaptı. Otomobilin yakınındaki tarlada, brandanın altına saklanan Muzaffer K. ve kanaletin altına saklanan Muhammed Ali E. ekipler tarafından yakalandı. Şüpheliler, il jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Jandarmadan kaçmak için arazideki brandanın altına gizlenen Muzaffer K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammed Ali E. ve Şenol D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muzaffer K., Muhammed Ali E. ve Şenol D.'nin 'hırsızlık'tan sabıkaları olduğu öğrenildi.

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Sulama borusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

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