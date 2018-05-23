HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sulama borusuna düşen işçiler yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 150 metre uzunluğundaki sulama borusuna düşen 3 işçi, yarım saatlik çalışma sonucu yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Sulama borusuna düşen işçiler yaralandı

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 150 metre uzunluğundaki sulama borusuna düşen 3 işçi, yarım saatlik çalışma sonucu yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Anzorey Mahallesi'nde yapımına devam edilen Adatepe Barajı Sulaması 1'inci kısım inşaatında meydana geldi. 4 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğundaki sulama borularına malzeme taşıyan işçiler Ahmet Karataş, Reşit Köroğlu ve İzzet Eker, dengesini kaybedip, düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Halatla aşağı inen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu işçilere ulaştı. Sedyeye bağlanan halatla yukarı çıkarılan yaralı işçilere, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. İşçiler, daha sonra ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet Karataş, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sulama borusuna düşen işçiler yaralandıSulama borusuna düşen işçiler yaralandı

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Çoruh Nehri'nde kaybolan kişiyi 30 kişilik ekip arıyorÇoruh Nehri'nde kaybolan kişiyi 30 kişilik ekip arıyor
Alevler 2 dönüm çamlık alanı küle çevirdiAlevler 2 dönüm çamlık alanı küle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.