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Sulama göletine giren genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da, 4 arkadaşıyla birlikte sulama göletine giren 17 yaşındaki Hüseyin Sancar, boğularak hayatını kaybetti.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, 4 arkadaşıyla birlikte sulama göletine giren 17 yaşındaki Hüseyin Sancar, boğularak hayatını kaybetti.

Elazığ merkeze bağlı Tadım Köyü'nde 5 arkadaş, öğlen saatlerinde serinlemek için sulama göletine girdi. Gençler yüzerken 17 yaşındaki Hüseyin Sancar, bir anda sulama göletinde kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve emniyet müdürlüğü dalgıç ekipleri sevkedildi. Sulama göletine giren dalgıçların kısa süre süren arama çalışmalarının ardından, Hüseyin Sancar'ın cesedini sudan çıkardı.

Hüseyin Sancar'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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