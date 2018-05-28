Sulama havuzuna düşen yaşlı adam öldü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Kılan köyünde sulama havuzuna düşen Bekir Duruel (84) boğuldu.

Ulukışla ilçesi Kılan köyünde yaşayan Bekir Duruel, evinden tarlasına gidip dönmeyince aramaya çıkan yakınları, yaşlı adamı sulama havuzunda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Bekir Duruel'in öldüğünü belirledi. Duruel'in cenazesi otopsi için Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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