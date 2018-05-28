HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sulama havuzuna düşen yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Kılan köyünde sulama havuzuna düşen Bekir Duruel (84) boğuldu.

Sulama havuzuna düşen yaşlı adam öldü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Kılan köyünde sulama havuzuna düşen Bekir Duruel (84) boğuldu.
Ulukışla ilçesi Kılan köyünde yaşayan Bekir Duruel, evinden tarlasına gidip dönmeyince aramaya çıkan yakınları, yaşlı adamı sulama havuzunda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Bekir Duruel'in öldüğünü belirledi. Duruel'in cenazesi otopsi için Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Kaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandıKaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandı
Dehşet bavullarının bulunduğu mahallede sessizlikDehşet bavullarının bulunduğu mahallede sessizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.