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Sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, dün sulama kanalına devrilen kamyonetle suda kaybolan sürücü Halil Sağ'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı.  Şanlıurfa- Mardin yolundaki Keprili kırsal Mahallesi yakınlarında, dün akşam saatlerinde, Halil Sağ'ın kullandığı plakası tespit edilemeyen kamyonet, stabilize yolda kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi.

Sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü ölü bulundu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, dün sulama kanalına devrilen kamyonetle suda kaybolan sürücü Halil Sağ'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa- Mardin yolundaki Keprili kırsal Mahallesi yakınlarında, dün akşam saatlerinde, Halil Sağ'ın kullandığı plakası tespit edilemeyen kamyonet, stabilize yolda kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi. Kamyonette bulunan Mehmet Çelik (20), çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak, hastaneye kaldırılırken, sürücü Halil Sağ ise kamyonetle birlikte akıntılı suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine su altı dalgıç polisleri ile AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, başlatılan çalışma sonucu gece saatlerinde Sağ'ın cansız bedeni ile kamyonete ulaştı. Sağ'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Halil Sağ'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan ve özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Halil Sağ’ın, geçen yıl sosyal paylaşım sitesindeki hesabından fotoğrafını 'Ağaç kurur dalı kalır, insan ölür resmi kalır. Resmini saklayın ne olur, o size hatıra kalır' notuyla paylaştığı görüldü.

​FOTOĞRAFLI

Sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü ölü bulunduSulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü ölü bulunduSulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü ölü bulundu

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