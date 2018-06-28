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Sulama kanalına düşen Alperen, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde arkadaşıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Alperen Ünlü (4), boğularak yaşamını yitirdi.

Sulama kanalına düşen Alperen, yaşamını yitirdi

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde arkadaşıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Alperen Ünlü (4), boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, bugün Kuzguncuk Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Alperen Ünlü, arkadaşıyla birlikte evlerinin yakınındaki sulama kenarında oynamaya başladı. Dengesini kayden minik Alperen, suya düşük akıntıya kapıldı. Bunun üzerine arkadaşı Alperen'in babası Mustafa Ünlü'ye haber verdi. Oğlunu kanalda bulamayan Mustafa Ünlü de jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren arama sonucu Alperen'in cansız bedenini düştüğü yerin 3 kilometre ilerisinde buldu. Çocuğunu sudan çıkarılan cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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