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Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

 - ADANA’nın Karataş ilçesinde arazi aracıyla sulama kanalına düşen Tufan Gümüş (35) hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldü

Malik Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA) - ADANA’nın Karataş ilçesinde arazi aracıyla sulama kanalına düşen Tufan Gümüş (35) hayatını kaybetti.
Olay, Karataş ilçesindeki Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında otomobil tekerleği görenler durumu jandarmaya haber verdi. Sulama kanalında çalışma yapan ekipler, suya 01 TK 004 plakalı bir arazi aracının düştüğünü belirledi. Vinç yardımıyla sudan çıkartılan aracın sürücüsünün, kendisinden 1 gündür haber alınamayan çiftçi Tufan Gümüş olduğunu belirlendi.
Tufan Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldüSulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldüSulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldü

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