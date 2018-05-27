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Sulama kanalına düşen çiftçiyi böyle kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

IĞDIR Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen çiftçi Ferzende Güç (70), son anda kurtarıldı.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen çiftçi Ferzende Güç (70), son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Güç'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde tarlasına su veren, evli ve 8 çocuk babası Ferzende Güç, bisikletiyle dönerken dengesini kaybedip, su kanalına düştü. Akıntının fazla olması nedeniyle bir süre sürüklenen Güç, son anda köprünün ayağına tutundu. Bu sırada çevredekilerin yardım ettiği Güç'ün ayakları kanala sıkıştı. Vatandaşlar tarafndan başı dışarıda tutularak nefes alması sağlanan Ferzende Güç olay yerine gelen AFAD ve gağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güç'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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