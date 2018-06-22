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Sulama kanalına düşen çocuğu, çevredekiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Umut Selvigöz'ü, çevredekiler kurtardı.

Sulama kanalına düşen çocuğu, çevredekiler kurtardı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Umut Selvigöz'ü, çevredekiler kurtardı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Manavgat'ın Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Aşık Veysel Caddesi'nde arkadaşlarıyla oynayan Umut Selvigöz, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Umut Selvigöz, çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Umut Selvigöz, özel bir hastanede tedaviye alındı. Umut Selvigöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Sulama kanalına düşen çocuğu, çevredekiler kurtardı

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