Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Aksaray’da arkadaşlarıyla piknik yaptıkları alanda sulama kanalına düşen ve kanalda kaybolan çocuğun cesedi, 25 kilometre uzaklıkta bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi’nden geçen sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte pikniğe giden Ayhan Ermiş (16), poşetteki ekmeği almak için kalktığı sırada aniden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Ermiş’in sesini duyan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Ermiş’i bulmak için 15 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Saat 14.00’te başlayan çalışmalar 15 kilometrelik kanal boyunda sonuç vermeyince ekipler aramayı sürdürdü. 6 saat süren çalışma sonucu gencin cesedi 25 kilometre uzaklıktaki Topakkaya beldesi ile Çimeli Yeniköy arasındaki kanalda bulundu. Gencin cesedi ekiplerce kanaldan çıkarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum