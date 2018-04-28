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Sulama kanalına düşen genci vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

ADANA’da sulama kanalına düşen Suriyeli Enes Bekkur'u (17) vatandaşlar kurtardı.  Suriyeli Enes Bekkur dengesini kaybederek, merkez Yüreğir İiçesindeki Levent Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Sulama kanalına düşen genci vatandaşlar kurtardı

Malik GÖDELİNER/ ADANA, (DHA)- ADANA’da sulama kanalına düşen Suriyeli Enes Bekkur'u (17) vatandaşlar kurtardı.
Suriyeli Enes Bekkur dengesini kaybederek, merkez Yüreğir İiçesindeki Levent Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılarak gözden uzaklaşan Enes Bekkur'u, suya atlayan vatandaşlar kurtardı. Olay yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, gence suni teneffüs yaptı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Bekkur'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerine gelen Bekkur'un yakınları sinir kirizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sulama kanalına düşen genci vatandaşlar kurtardıSulama kanalına düşen genci vatandaşlar kurtardıSulama kanalına düşen genci vatandaşlar kurtardıSulama kanalına düşen genci vatandaşlar kurtardı

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