Sulama kanalına düşen Kaan, boğuldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de hayvan otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Kaan Büyükbörklü (18), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kesmeburun köyünde meydana geldi. Hayvan otlatmadan dönen Kaan Büyükbörklü, iddiaya göre bir anda dengesini kaybedip DSİ'ye ait sulama kanalı düştü. Büyükbörklü'nün düşüp, suda sürüklendiğini gören vatandaşlar, genci çıkartmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, kanala verilen suyun kesilmesiyle Büyükbörklü'nün cesedini düştüğü yerin 20 metre uzağında buldu. Olay yerinde jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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