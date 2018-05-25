Sulama kanalına düşen kişiyi, pazar esnafı kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen Ömercik Canlı (40), bu sırada tezgah kuran pazar esnafı Süphan Akan (22) tarafından kurtarılırdı.
Olay, gece yarısı sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ömercik Canlı'nın köprüden sulama kanalına düştüğünü gören çevre sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Fatih Semt Pazarı'nda tezgah kuran Süphan Akan, bağırışmaları duyup kanalın kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atlayarak, Ömercik Canlı'yı yakaladı. Canlı, diğer pazar esnafı ve itfaiye erlerinin uzattığı halat yardımıyla kanala düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzakta sudan çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Canlı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Yasak aşk ifşa oldu! Kaçarken parmaklıklara sıkışan adam konuştu
Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!
Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Kreşe bıraktığı bebeğini ısırık izleri içinde buldu! Kameraları izleyince şoke oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum