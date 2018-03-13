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Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Kütahya’da sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Çamlıca Mahallesi’nde bir köpek, yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü.Akıntıya kapılan ve kurtulabilmek için suyun içinde çırpınmaya başlayan sokak köpeğini gören vatandaşlar, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği düştüğü kanaldan çıkartarak, tekrar sokağa saldı.

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kütahya’da sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çamlıca Mahallesi’nde bir köpek, yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü.
Akıntıya kapılan ve kurtulabilmek için suyun içinde çırpınmaya başlayan sokak köpeğini gören vatandaşlar, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği düştüğü kanaldan çıkartarak, tekrar sokağa saldı. (EFE)

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

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