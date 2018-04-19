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Sulama kanalına düşen minik Halil boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da evlerinin yakınında oyun oynarken DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Halil Olgaç (8), boğularak can verdi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da evlerinin yakınında oyun oynarken DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Halil Olgaç (8), boğularak can verdi.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Salık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında geçen DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında oynayan Halil Olgaç, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun kanala düştüğünü gören mahallesi sakinleri, ona ulaşamayınca jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sualtı dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucunda Halil Olgaç'ın cesedi, düştüğü yerin yaklaşık 4 kilometre ilerisinde bulundu. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Olgaç’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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