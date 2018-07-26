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Sulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde devrilen motosikletten sulama kanalına düşen sürücü Ali Şeker (19) boğuldu, arkasında oturan arkadaşı Mutlu Özkan (23) yaralandı.

Sulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde devrilen motosikletten sulama kanalına düşen sürücü Ali Şeker (19) boğuldu, arkasında oturan arkadaşı Mutlu Özkan (23) yaralandı.
Kaza, Orhaniye köyünde meydana geldi. Orhaniye köyünden, tali yolu kullanarak İpsala ilçesinin Koyuntepe köyü yönüne giden ehliyetsiz sürücü Ali Şeker yönetimindeki plakasız motosiklet, köy çıkışındaki köprüde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Şeker ve arkasında oturan arkadaşı Mutlu Özkan, devrilen motosikletten köprünün altından geçen sulama kanalına düştü.
ARKADAŞINI KURTARDI, KENDİ KURTULAMADI
Ali Şeker, arkadaşı Mutlu Özkan'ın kanaldan çıkmasına yardımcı olduktan sonra suda gözden kayboldu. Mutlu Özkan ise çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutlu Özkan, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri sulama kanalından yaptığı aramada Ali Şeker'in cansız bedenini buldu. Şeker'in cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şeker'in sosyal medya hesabında, kaza yaptığı motosikletle birlikte çekildiği çok sayıda fotoğraf paylaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı yaralıSulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı yaralıSulama kanalına düşen motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

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