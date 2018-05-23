Sulama kanalına düşen Suriyeli öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Alağ Grunful (30) boğuldu. Grunful'un cansız bedeni, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı.

Olay, dün, ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Alağ Grunful, iddiaya göre, sulama kanalı çevresinde dolaşırken, dengesini kaybedip, suya düştü. Grunful'un düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanalda yapılan arama çalışmaları sonucu Grunful'un cansız bedenine ulaşıldı. Alağ Grunful'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

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