Sulama kanalına düşen Suriyeli öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Alağ Grunful (30) boğuldu. Grunful'un cansız bedeni, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay, dün, ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Alağ Grunful, iddiaya göre, sulama kanalı çevresinde dolaşırken, dengesini kaybedip, suya düştü. Grunful'un düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanalda yapılan arama çalışmaları sonucu Grunful'un cansız bedenine ulaşıldı. Alağ Grunful'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!
Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı
'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Bilim insanları bu kareyi açıklayamıyor! Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Okuyucu Yorumları 0 yorum