Sulama kanalına düşer atı itfaiye ekipleri kurtardı 

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak İlçesi'nde sulama kanalına düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, pazar günü gündüz saatlerinde Orman İşletme Deposu yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Mehmet Göçmence tarafından ot yemesi için sulama kanalı kenarına bırakılan at, ayağının kayması sonucu kanala düştü. Atının düştüğünü gören sahibi Göçmence, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi kanala düşen atı halatlarla bağlayarak vinç yardımı ile kurtardı. Atın sahibi Mehmet Göçmence, "Atımı düştüğü sulama kanalında ölümden kurtaran itfaiyeci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çünkü o at benim ekmek teknemdi" dedi.
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