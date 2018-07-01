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Sulama kanalına giren çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da serinlemek için evlerinin yakınında geçen Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü'ne ait sulama kanalına giren Salih Aksoy (11) boğuldu.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da serinlemek için evlerinin yakınında geçen Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü'ne ait sulama kanalına giren Salih Aksoy (11) boğuldu.
Olay, dün akşam kırsal Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında geçen DSİ’ye ait sulama kanalına serinlemek amacıyla giden Salih Aksoy, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Aksoy’un suda kaybolduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından ekipler, sualtı dalgıç polislerinden yardım istedi. Dalgıç polisler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Salih Aksoy’un cansız bedenine ulaştı. Kanaldan çıkarılan Aksoy'un cesedi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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