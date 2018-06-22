Sulama kanalına giren Suriyeli çocuk boğuldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sulama kanalına giren Suriyeli Taha E. (14), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Bağlar Mahallesi'nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanala giren Suriyeli Taha E., bir süre sonra çırpınarak suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark ederek yardım istemesi üzerine çevredekilerin çağırdığı dalgıç polisler, bir saatlik aramanın ardından Taha E.'nin cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan Taha E.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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