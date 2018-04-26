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Sulama kanalına uçan araçta can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde asker eğlencesinden dönen gencin kullandığı otomobil DSİ sulama kanalına uçtu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde asker eğlencesinden dönen gencin kullandığı otomobil DSİ sulama kanalına uçtu. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Kaza dün akşam saat 21.45 sıralarında Yukarı Pazarcı Mahallesi 4066 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir arkadaşının asker eğlencesine katıldıktan sonra evine dönmekte olan Burak Budak (27) idaresindeki 07 LH 218 plakalı otomobil, evine 300 metre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu. Önce kazayı görerek kanala giren bir vatandaş araç içerisindeki Burak Budak’ı çıkarmak için uğraştı ancak başaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın camını kırarak Budak’ı çıkardı.
Araç içerisinde 10 dakikanın üzerinde kaldığı öğrenilen Burak Budak’ın nefes almadığı ve kalbinin durduğu belirlendi. 112 ekibinin ambulansta uzun süre kalp masaj yaparak hayata döndürdüğü Burak Budak, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Çevredeki vatandaşların araç içerisinde bir kişinin daha olabileceğini söylemesi üzerine o bölgede oturan bir vatandaş evden getirdiği dalgıç kıyafetini giyerek suda ve araç içerisinde arama yaptı. Yapılan arama sonrası suda başka birinin olmadığı öğrenilirken otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

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