Sulama kanalına uçan minibüsün üstünde 1 saat kurtarılmayı bekledi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, virajı alamayarak sulama kanalına uçan minibüsün sürücüsü Baytekin Şenol, kendi imkanlarıyla camdan çıkıp boğulmaktan kurtuldu. Suya gömülen minibüsün üzerinde 100 metre sürüklenen Şenol, yaklaşık 1 saat kurtarılmayı bekledi. Sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çeştepe Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi karşısında meydana geldi. Efeler ilçesine doğru giden Baytekin Şenol, virajda, yönetimindeki 09 EK 374 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Sulama kanalına uçan araç, suya gömüldü. Aracın camından çıkan Şenol, boğulmaktan kurtuldu. Minibüsün tepesine tırmanan Baytekin Şenol, suyun içinde yaklaşık 1 saat kurtarılmayı bekledi. Suda 100 metre sürüklenen minibüsün üzerinde bekleyen Şenol'u görenler, şaşkına döndü. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzattığı Şenol'u kurtardı.
Olayın şokunu üzerinden atamayan Baytekin Şenol, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise kaza yerine çağrılan vinçle sulama kanalından çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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