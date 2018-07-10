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Sulama kanalında ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

ADANA'da DSİ'ye ait sulama kanalında Sebahattin Uzun'un (52) cesedi bulundu.

Sulama kanalında ceset bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da DSİ'ye ait sulama kanalında Sebahattin Uzun'un (52) cesedi bulundu.
Olay, Seyhan ilçesindeki Köylüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi görerek polise ihbarda bulundu. Dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu kanaldan çıkartılan cesedin, Sebahattin Uzun’a ait olduğu tespit edildi.
Uzun'un cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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