Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanalı içinde erkek cesedi bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen mahallesi içindeki sulama kanalında ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir erkek olduğu saptadı. Ceset, kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası
Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Bu görüntülere sadece Çin'de rastlayabilirsiniz
Giydiğine bin pişman oldu! Güneşte saatler o bikiniyle oturunca...
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!
Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum