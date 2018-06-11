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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

ADANA'da sulama kanalı içinde erkek cesedi bulundu.

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanalı içinde erkek cesedi bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen mahallesi içindeki sulama kanalında ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir erkek olduğu saptadı. Ceset, kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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