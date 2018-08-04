Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da tarlada çalışan köylüler, sulama kanalında 30- 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kadına ait ceset buldu.
Olay, bu sabah merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Bakımlı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye sulama kanalında meydana geldi. Tarlada çalışan köylüler, kanalda su yüzeyinde bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, kadının cesedini sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30- 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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