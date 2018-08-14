Sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da dün serinlemek için girdiği DSİ’ye ait sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu Oveis Hamadı'nın (14) cesedi bulundu.
Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Haliliye ilçesine bağlı Şıh Çoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriyeli Oveis Hamadı, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Hamadı, kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, Hamadi'nin bulunması için çalışma başlattı. Havanın kararması birlikte aramalara son verilirken, gece saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar, su yüzeyinde ceset görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma ve dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin Oveis Hamadı'ye ait olduğu belirlendi.
Hamadı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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