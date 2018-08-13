Sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuk, aranıyor

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, serinlemek için girdiği Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılarak, kaybolan Suriye uyruklu Oveis Hamadı'nın (14) bulunması için çalışma başlatıldı. Olay, öğle saatlerinde, merkez Haliliye ilçesine bağlı Şıh Çoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriyeli Oveis Hamadı, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Hamadı, çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi. Dalgıç polisler, girdikleri sulama kanalında Oveis Hamadı'yı bulmak için çalışma başlattı.



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