Sulama kanalında ölü bulunan kadınla ilgili 1 kişi tutuklandı (2)

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 25 yaşındaki Hatice Uyar'ın sulama kanalında ölü bulunmasıyla ilgi jandarma tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan fırıncı 43 yaşındaki Sururi Öztürk sevk edildiği adliyede tutuklandı. Geçen 17 Mart'ta Bahçearası Mahallesi, Değirmendere mevkisine piknik yapmaya gidenler, saat 17.30 sıralarında buradaki sulama kanalında kadın cesedi olduğunu farkedip, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan cesedin Alaşehir'deki bir gazinoda çalışan Hatice Uyar'a ait olduğunu belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Uyar'ın yakınları tarafından alınan cenazesi dün Alaşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, genç kadının en son Sarıgöl ilçesinde fırıncılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Sururi Öztürk ile görüldüğünü belirledi. S.Ö., dün evinde yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen S.Ö., "Hatice ile gezmeye çıkmıştık. Bir ara su kanalının kenarına gelip, oturduk. Bu sırada Hatice, kanala düştü. Korktum, panikle olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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