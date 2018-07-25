Sulama kanalındaki boruya sıkışan keçi kurtarıldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da düştüğü sulama kanalındaki boruda sıkışan keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde meydana geldi. Çoban Memiş Er (30), otlattığı keçilerden birinin düştüğü sulama kanalındaki tahliye borusunda sıkıştığını fark etti. Er, ardından AFAD'ı arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaptıkları çalışma sonucu keçiyi sıkıştığı yerden kurtarıp, çobana teslim etti.
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